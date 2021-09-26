Александр Емельяненко: Усик был быстрее, выносливее и техничнее Джошуа – он заслужил эту победу

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оценил победу украинского боксера Александра Усика над представителем Великобритании Энтони Джошуа.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 сентября украинский спортсмен победил своего соперника единогласным решением судей. Таким образом, он завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в супертяжелом весе.

– Никаких сомнений в победе Усика в этом бою не было. Он был лучше подготовлен, больше желания у него было. Александр был быстрее, выносливее, техничнее. Весь бой доминировал, прессинговал своего соперника и всех порадовал. Я держал кулаки за его победу. Молодец. Всех благ ему, – цитирует Емельяненко «ВсеПроСпорт».

Добавим, что победа над Джошуа стала 34-летнего Усика 19-й в 19 боях в карьере. У 31-летнего британца 24 победы и два поражения.