Диллиан Уайт: Я был уверен в том, что судьи отдадут победу Джошуа раздельным решением в бою с Усиком

Британский боксер Диллиан Уайт оценил поражение своего соотечественника Энтони Джошуа от представителя Украины Александра Усика в рамках поединка за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в супертяжелом весе.

Напомним, что бой между спортсменами продлился все 12 раундов – судьи единогласно присудили победу Усику со счетом 116-112, 117-114, 115-113.

– По моему мнению, Усик победил с разницей в один-два раунда. Однако у меня была уверенность в том, что рефери отдадут победу Джошуа раздельным решением. Поэтому итоговый результат меня удивил. Безусловно, Александр был лучше, чем Энтони. Но в целом Усик не показал чего-то особенного. Просто Джошуа себя никак не проявил, он так и не начал полноценно драться, – цитирует Уайта BBC.

Добавим, что 34-летний Усик одержал свою 19-ю победу в 19 проведенных боях в своей карьере. Что касается Джошуа, то для 31-летнего британца это поражение стало вторым на профессиональном ринге при 24 победах.