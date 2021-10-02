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02 октября 21:59
автор: Александр Поволоцкий

Джон Фьюри: Усик великий боец и самый техничный боксер

Тринадцать поединков украинец завершил нокаутом.

Отец чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри оценил качества нового абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе украинца Александра Усика.

«Он великий боец, вероятно, самый техничный боксер из всех. У тебя должны быть мозги, чтобы победить его. И если у вас их нет, то считай у тебя нет никаких шансов выиграть поединок. Так что мои поздравления Усику», — приводит iFL TV слова Джона Фьюри.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 сентября Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе.

После этой победы на счету 34-летнего украинца стало 19 побед в 19 поединках. В активе 31-летнего британца 24 победы (22 нокаутом) и два поражения.

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