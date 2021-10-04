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04 октября 17:23
автор: Максим Скороходов

Федор Емельяненко подверг критике Федерацию бокса России за бои с участием блогеров

Чемпиону ММА обидно за профессиональных боксеров.

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко раскритиковал Федерацию бокса России за организацию поединков с участием блогеров и других шоу-менов.

«Мне неприятно, что Федерация бокса убивает бокс такими боями. Вы же понимаете, что такие бои не дают никакой популяризации бокса. Особенно обидно за ребят-боксеров, которые стали олимпийскими чемпионами или чемпионами мира. Думаю, они зарабатывают гораздо меньше, чем заработали за бой блогер Тарасов и Александр Емельяненко, об образе жизни которого все знают», - приводит слова Емельяненко «Спорт-Экспресс».

Бой Тарасова и Александра Емельяненко проходил в рамках промоушена «Наше дело». Победу в нем лишь по решению судей одержал Александр.

Добавим, что данный поединок был первым для Александра Емельяненко с поражения от Магомеда Исмаилова в июле прошлого года.

источник: «Спорт-Экспресс»
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