Николай Валуев - о бое Усика и Джошуа: Энтони не сдал бой, а именно проиграл

Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал заявление экс-тренера Владимира Кличко Сергея Городничева, который предположил, что бой между британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком носил договорный характер.

«У меня не создалось по ходу поединка ни малейшего сомнения в том, что это абсолютно заслуженная победа Усика - именно победа: тактическая, правильно выстроенная и психологически очень внимательная. Я следил за Джошуа: он не сдал бой. Не сдал, а именно проиграл», - сказал Валуев «Газете.Ru».

Напомним, что в ночь с 25 на 26 сентября Усик одержал победу над Джошуа единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе. После этой победы на счету 34-летнего украинца стало 19 побед в 19 поединках, 13 из которых – нокаутом. В активе 31-летнего британца 24 победы (22 нокаутом) и два поражения.