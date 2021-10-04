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04 октября 18:45
автор: Максим Скороходов

Экс-тренер Владимира Кличко обвинил Усика и Джошуа в проведении договорного боя

В поединке за четыре пояса в супертяжелом весе победу одержал украинец.

Сергей Городничев, бывший тренер Владимира Кличко, обвинил украинца Александра Усика и представителя Великобритании Энтони Джошуа в том, что их поединок носил договорной характер.

«Все мы увидели, на что способен Усик и как обделался Джошуа. Бой мне не понравился, Джошуа ничего не показал. Такое ощущение, что нас развели. Мы как клоуны, они смотрят на нас сверху, как в цирке. Видно, там какой-то договорняк», - приводит слова Городничева «МК-Спорт», ссылаясь на его YouTube-канал.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 сентября Усик одержал победу над Джошуа единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе. После этой победы на счету 34-летнего украинца стало 19 побед в 19 поединках, 13 из которых – нокаутом. В активе 31-летнего британца 24 победы (22 нокаутом) и два поражения.

источник: МК-Спорт
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