Валуев считает Фьюри фаворитом в третьем бою с Уайлдером

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, а ныне депутат Госдумы России Николай Валуев поделился своими ожиданиями от боя за титул чемпиона мира по версии WBC, в ходе которого встретятся британский боксер Тайсон Фьюри и экс-чемпион мира в супертяжелом Деонтей Уайлдер.

«Думаю, что победа останется за Фьюри. У Уайлдера проблемы с психологией, а это на ринге играет огромную роль. Если у американца ничего не поменялось, то Тайсон, скорее всего, закончит бой нокаутом. Нельзя выходить на поединок, думая, что ты проиграешь», - приводят слова Николая Валуева «Известия».

Напомним, первый бой между Фьюри и Уайлдером, который состоялся в 2018 году, завершился ничейным результатом. Второй поединок за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC прошел в феврале прошлого года и завершился победой Тайсона техническим нокаутом в седьмом раунде.