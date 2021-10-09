Фьюри оказался тяжелее Уайлдера почти на 18 кг

В Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания в рамках поединка за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером, представляющим США.

Отметим, что Фьюри оказался тяжелее своего соперника: его вес составил 125,6 кг, в то время как у его соперника – 107,9 кг.

Напомним, поединок боксеров состоится в ночь на 10 октября. В первом бою между Фьюри и Уайлдером, который прошел в 2018 году, был зафиксирован ничейный результат. Второй поединок за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC прошел в феврале прошлого года и завершился победой Тайсона техническим нокаутом в седьмом раунде.