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10 октября 06:40

Стало известно, когда пройдет бой-реванш Усик - Джошуа

В первом поединке победил украинец и стал чемпионом мира в тяжелом весе.

Бой-реванш между британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком пройдет в начале весны 2022 года.

«Джошуа сейчас тренируется, и сегодня мы официально активировали пункт о реванше с Усиком, который мы увидим в начале следующей весны», - приводит слова промоутера Эдди Хирна DAZN.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 сентября Усик одержал победу над Джошуа единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе. После этой победы на счету 34-летнего украинца стало 19 побед в 19 поединках, 13 из которых – нокаутом. В активе 31-летнего британца 24 победы (22 нокаутом) и два поражения.

источник: DAZN
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