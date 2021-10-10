Стало известно, когда пройдет бой-реванш Усик - Джошуа

Бой-реванш между британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком пройдет в начале весны 2022 года.

«Джошуа сейчас тренируется, и сегодня мы официально активировали пункт о реванше с Усиком, который мы увидим в начале следующей весны», - приводит слова промоутера Эдди Хирна DAZN.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 сентября Усик одержал победу над Джошуа единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе. После этой победы на счету 34-летнего украинца стало 19 побед в 19 поединках, 13 из которых – нокаутом. В активе 31-летнего британца 24 победы (22 нокаутом) и два поражения.