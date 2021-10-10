«Спасибо моему Господу и Спасителю Иисусу Христу!» Фьюри - после победы на Уайлдером

Британец Тайсон Фьюри после победы над американцем Деонтеем Уайлдером в главном бою боксерского вечера в Лас-Вегасе оставил пост в своем твиттере.

«Спасибо моему Господу и Спасителю Иисусу Христу! Не сомневайтесь во мне, когда фишки заканчиваются, я всегда работаю! И еще…», - написал Тайсон.

Поединок завершился в 11 раунде после того, как Фьюри отправил Уайлдера в нокаут. Отметим, что в третьем раунде Деондей побывал в нокдауне, а в четвертом - дважды Тайсон.