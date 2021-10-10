Леннокс Льюис - о бое Фьюри - Уайлдер: Великий поединок, я очень доволен

Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льиюс прокомментировал победу британца Тайсона Фьюри над американцем Деонтеем Уайлдером в в главном бою вечера бокса в Лас-Вегасе.

«Что за бой! Фьюри шел за победой, но Уайлдер тоже хотел победить. Великий бой, я очень доволен. Что стало ключом к победе Фьюри? Он много нависал на сопернике, давил его своим весом, и при этом он шёл вперед, постоянно выбрасывая удары», - сказал Льюис в интервью, опубликованном на ютуб-канале FightHub TV.

Поединок завершился в 11 раунде после того, как Фьюри отправил Уайлдера в нокаут. Отметим, что в третьем раунде Деондей побывал в нокдауне, а в четвертом - дважды Тайсон.

Таким образом, на счету Фьюри стало 31 победа (22 нокаутом) и одна ничья. В активе Уайлдера 41 победа (все нокаутом), один вничью и два поражением.

Напомним, что в первом поединке Фьюри - Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020-го, британец нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.