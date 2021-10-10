ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
10 октября 08:59

Леннокс Льюис - о бое Фьюри - Уайлдер: Великий поединок, я очень доволен

Британец защитил титулы WBC и The Ring.

Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льиюс прокомментировал победу британца Тайсона Фьюри над американцем Деонтеем Уайлдером в в главном бою вечера бокса в Лас-Вегасе.

«Что за бой! Фьюри шел за победой, но Уайлдер тоже хотел победить. Великий бой, я очень доволен. Что стало ключом к победе Фьюри? Он много нависал на сопернике, давил его своим весом, и при этом он шёл вперед, постоянно выбрасывая удары», - сказал Льюис в интервью, опубликованном на ютуб-канале FightHub TV.

Поединок завершился в 11 раунде после того, как Фьюри отправил Уайлдера в нокаут. Отметим, что в третьем раунде Деондей побывал в нокдауне, а в четвертом - дважды Тайсон.

Таким образом, на счету Фьюри стало 31 победа (22 нокаутом) и одна ничья. В активе Уайлдера 41 победа (все нокаутом), один вничью и два поражением.

Напомним, что в первом поединке Фьюри - Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020-го, британец нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Сочи" одолел рижское "Динамо"Названы претенденты на приз лучшему вратарю мираСафонов, Терехов и Бакаев - в стартовом составе сборной России на матч со СловакиейКузяев раскрыл, как изменилась атмосфера в сборной РФ без ДзюбыБывший муж Навки погряз в нищетеУшел от Загитовой к дочери Маликова: все про любовь Капризова
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика