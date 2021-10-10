«Цыганский Король!» Кормье - о победе Фьюри над Уайлдером

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье прокомментировал победу британца Тайсона Фьюри над американцем Деонтеем Уайлдером в в главном бою вечера бокса в Лас-Вегасе.

«Цыганский Король! Тайсон Фьюри - монстр. Деонтею Уайлдеру не за что стыдиться. Это было сумасшествие. Я так рад, что смотрел этот поединок. Браво, парни», - написал Кормье в своем твиттере.

Поединок завершился в 11 раунде после того, как Фьюри отправил Уайлдера в нокаут. Отметим, что в третьем раунде Деондей побывал в нокдауне, а в четвертом - дважды Тайсон.

Таким образом, на счету Фьюри стало 31 победа (22 нокаутом) и одна ничья. В активе Уайлдера 41 победа (все нокаутом), один вничью и два поражением.

Напомним, что в первом поединке Фьюри - Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020-го, британец нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.