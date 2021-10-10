Уайлдер - о поражении от Фьюри: Я сделал все, что мог, но этого не хватило

Американец Деонтей Уайлдер прокомментировал свое поражение от британца Тайсона Фьюри в бою за титул чемпиона мира в Лас-Вегасе.

«Я сделал все, что мог, но этого не хватило. Даже не уверен, что произошло. Я знал, что он набрал 277 фунтов не для того, чтобы быть танцором балета. Он пришел, чтобы давить меня, разделаться со мной, и ему это удалось», - приводит слова Деонтея The Guardian.

Поединок завершился в 11 раунде после того, как Фьюри отправил Уайлдера в нокаут. Отметим, что в третьем раунде Деондей побывал в нокдауне, а в четвертом - дважды Тайсон.

Таким образом, на счету Фьюри стало 31 победа (22 нокаутом) и одна ничья. В активе Уайлдера 41 победа (все нокаутом), один вничью и два поражением.

Напомним, что в первом поединке Фьюри - Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020-го, британец нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.