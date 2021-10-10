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10 октября 10:45

Тренер Фьюри - о бое с Уайлдером: Сегодня мы увидели двух гигантов бокса

Тайсон победил Деонтея нокаутом и защитил титулы WBC и The Ring.

Тренер британца Тайсона Фьюри Шугар Хилл прокомментировал победу своего подопечного над американцем Деонтеем Уайлдером за чемпионский титул.

«По мне это самый захватывающий бой в истории бокса, особенно в супертяжелом весе. Сегодня мы увидели двух гигантов бокса, шедших напролом и отправляющих в нокдаун друг друга. Но я должен отдать должное Деонтею Уайлдеру и его команде», - сказал Уоррен на пресс-конференции после поединка.

Бой завершился в 11 раунде после того, как Фьюри отправил Уайлдера в нокаут. Отметим, что в третьем раунде Деондей побывал в нокдауне, а в четвертом - дважды Тайсон.

Таким образом, на счету Фьюри стало 31 победа (22 нокаутом) и одна ничья. В активе Уайлдера 41 победа (все нокаутом), один вничью и два поражением.

Напомним, что в первом поединке Фьюри - Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020-го, британец нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

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