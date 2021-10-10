ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
10 октября 11:25

Шлеменко назвал одним из величайших поединок Фьюри и Уайлдера

Тайсон победил Деонтея нокаутом в 11-м раунде и защитил титулы WBC и The Ring.

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал победу британца Тайсона Фьюри над американцем Деонтеем Уайлдером в бою за чемпионский титул.

«Очень интересный получился бокс, давно такого не было. Бойцы не стояли на месте, постоянно работали. Мы видели нокдауны и в одну, и в другую сторону. Если честно, давно я такого бокса не видел. Соглашусь, что это один из лучших боев в истории, было очень интересно смотреть», - приводит слова американца «Чемпионат».

Бой завершился в 11 раунде после того, как Фьюри отправил Уайлдера в нокаут. Отметим, что в третьем раунде Деондей побывал в нокдауне, а в четвертом - дважды Тайсон.

Таким образом, на счету Фьюри стало 31 победа (22 нокаутом) и одна ничья. В активе Уайлдера 41 победа (все нокаутом), один вничью и два поражением.

Напомним, что в первом поединке Фьюри - Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020-го, британец нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

источник: Чемпионат.com
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Туктамышева установила личный рекорд на Finlandia TrophyСкучно, грустно, три очка. Сборная России провела слабый матч против Словакии, но победилаМишина и Галлямов выиграли Finlandia TrophyБрат Магомеда Исмаилова прокомментировал инцидент в метроКузяев: как без Дзюбы изменилась атмосфера в сборной России"Легко объяснить": куда исчезла Кабаева?
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика