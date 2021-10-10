Шлеменко назвал одним из величайших поединок Фьюри и Уайлдера

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал победу британца Тайсона Фьюри над американцем Деонтеем Уайлдером в бою за чемпионский титул.

«Очень интересный получился бокс, давно такого не было. Бойцы не стояли на месте, постоянно работали. Мы видели нокдауны и в одну, и в другую сторону. Если честно, давно я такого бокса не видел. Соглашусь, что это один из лучших боев в истории, было очень интересно смотреть», - приводит слова американца «Чемпионат».

Бой завершился в 11 раунде после того, как Фьюри отправил Уайлдера в нокаут. Отметим, что в третьем раунде Деондей побывал в нокдауне, а в четвертом - дважды Тайсон.

Таким образом, на счету Фьюри стало 31 победа (22 нокаутом) и одна ничья. В активе Уайлдера 41 победа (все нокаутом), один вничью и два поражением.

Напомним, что в первом поединке Фьюри - Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020-го, британец нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.