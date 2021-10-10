ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
10 октября 12:32

Дуэйн «Скала» Джонсон - о бое Фьюри и Уайлдера: Это был один из величайших поединков

Тайсон победил Деонтея нокаутом в 11-м раунде и защитил титулы WBC и The Ring.

Известный актер Дуэйн «Скала» Джонсон прокомментировал победу британца Тайсона Фьюри над американцем Деонтеем Уайлдером в бою за чемпионский титул.

«Это был один из величайших боев, которые я когда-либо видел. Номер один встретился с номером два. И первый номер остался непобежденным. Поздравляю моего друга и чемпиона Тайсона Фьюри. Красивая и крутая работа в его исполнении. Уайлдер впечатлил своей выдержкой. Сегодня вечером вы оба вдохновили меня!» - написал Джонсон в своем твиттере.

Бой завершился в 11 раунде после того, как Фьюри отправил Уайлдера в нокаут. Отметим, что в третьем раунде Деондей побывал в нокдауне, а в четвертом - дважды Тайсон.

Таким образом, на счету Фьюри стало 31 победа (22 нокаутом) и одна ничья. В активе Уайлдера 41 победа (все нокаутом), один вничью и два поражением.

Напомним, что в первом поединке Фьюри - Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020-го, британец нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

источник: Twitter.com
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
КХЛ пригрозила "Адмиралу" штрафомМосковское "Динамо" выиграло у "Северстали""Сибирь" одержала волевую победу над "Витязем"Брат Магомеда Исмаилова прокомментировал инцидент в метроКузяев: как без Дзюбы изменилась атмосфера в сборной России"Легко объяснить": куда исчезла Кабаева?
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика