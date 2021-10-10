Дуэйн «Скала» Джонсон - о бое Фьюри и Уайлдера: Это был один из величайших поединков

Известный актер Дуэйн «Скала» Джонсон прокомментировал победу британца Тайсона Фьюри над американцем Деонтеем Уайлдером в бою за чемпионский титул.

«Это был один из величайших боев, которые я когда-либо видел. Номер один встретился с номером два. И первый номер остался непобежденным. Поздравляю моего друга и чемпиона Тайсона Фьюри. Красивая и крутая работа в его исполнении. Уайлдер впечатлил своей выдержкой. Сегодня вечером вы оба вдохновили меня!» - написал Джонсон в своем твиттере.

Бой завершился в 11 раунде после того, как Фьюри отправил Уайлдера в нокаут. Отметим, что в третьем раунде Деондей побывал в нокдауне, а в четвертом - дважды Тайсон.

Таким образом, на счету Фьюри стало 31 победа (22 нокаутом) и одна ничья. В активе Уайлдера 41 победа (все нокаутом), один вничью и два поражением.

Напомним, что в первом поединке Фьюри - Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020-го, британец нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.