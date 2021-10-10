Олег Тактаров: Фьюри шоумен, получил возможность упасть - он и упал

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров прокомментировал победу Тайсона Фьюри над Деонтэем Уайлдером в боксерском поединке за титул чемпиона WBC в супертяжелом весе.

«Тайсон Фьюри тот еще шоумен. Была возможность упасть — он и упал, чтобы добавить бою красоты. Типа посмотрите, какой я стойкий. Второй раз он чуть словил в голову но, скорее всего, ничего не почувствовал, так что мог не падать. А вот партнер его уже в первый раз упал по-настоящему.

Весь бой шел волнами. Выглядело это так: Тайсон дает Уайлдеру поработать раунд, потом висит на нем всем телом, после чего начинает бить. Но в третьем раунде не получилось нокаутировать. Это повторялось три раза в течение боя, если не ошибаюсь», - сказал Тактаров в видео в instagram.

Поединок завершился в 11 раунде после того, как Фьюри отправил Уайлдера в нокаут. Отметим, что в третьем раунде Деондей побывал в нокдауне, а в четвертом - дважды Тайсон.

Таким образом, на счету Фьюри стало 31 победа (22 нокаутом) и одна ничья. В активе Уайлдера 41 победа (все нокаутом), один вничью и два поражением.