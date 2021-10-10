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10 октября 17:30
автор: Максим Скороходов

Заслуженный тренер Украины считает, что Фьюри победил Уайлдера за счет функциональной подготовки

Британец защитил титулы WBC и The Ring в супертяжелом весе.

Заслуженный тренер Украины по боксу Дмитрий Сосновский, рассказал за счет чего британец Тайсон Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера.

«Сказалось преимущество Фьюри в функциональной подготовке. Пока у Уайлдера хватало сил, он ни в чем не уступал своему визави, который даже оказывался в нокдауне. Однако, чем ближе было к последним раундам, тем очевиднее стало превосходство Тайсона. Но нужно отдать должное Деонтею, который старался отвечать ударом на удар, хотя ему было тяжело. Однако все закончилось прогнозируемо: более физически крепкий Фьюри нокаутировал Уайлдера», - приводит слова Сосновского «Метарейтинг Украина».

Добавим, что боксеры провели между собой бой. Напомним, что в первом поединке Фьюри - Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором противостоянии, прошедшем в феврале 2020-го, британец нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

источник: «Метарейтинг Украина»
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