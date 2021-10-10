Заслуженный тренер Украины считает, что Фьюри победил Уайлдера за счет функциональной подготовки

Заслуженный тренер Украины по боксу Дмитрий Сосновский, рассказал за счет чего британец Тайсон Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера.

«Сказалось преимущество Фьюри в функциональной подготовке. Пока у Уайлдера хватало сил, он ни в чем не уступал своему визави, который даже оказывался в нокдауне. Однако, чем ближе было к последним раундам, тем очевиднее стало превосходство Тайсона. Но нужно отдать должное Деонтею, который старался отвечать ударом на удар, хотя ему было тяжело. Однако все закончилось прогнозируемо: более физически крепкий Фьюри нокаутировал Уайлдера», - приводит слова Сосновского «Метарейтинг Украина».

Добавим, что боксеры провели между собой бой. Напомним, что в первом поединке Фьюри - Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором противостоянии, прошедшем в феврале 2020-го, британец нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.