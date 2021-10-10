Джейк Пол: Думаю, Фьюри теперь заслужил шанса подраться со мной

Популярный блогер и боксер Джейк Пол отреагировал на поединок Тайсона Фьюри и Дэонтея Уайлдера.

Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде. Во время боя оба боксера дважды побывали в нокдауне.

«Я думаю, что Тайсон Фьюри, наконец, заслуживает шанса сразиться со мной», - написал Пол в Твиттере.

Напомним, 30 августа Джейк Пол раздельным решением судей победил Тайрона Вудли, который выступал за UFC значительное количество времени. Его статистика в смешанных единоборствах: 27 боев в которых 19 побед и семь поражений.