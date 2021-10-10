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10 октября 18:45
автор: Александр Бойченко

Мирон Маркевич: Чтобы выиграть боснийцев, нужно показать более качественный футбол

Сборная Украины выиграла у сборной Финляндии в рамках отбора на ЧМ-2022.

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился своими впечатлениями о поединке в Хельсинки.

«Уже было известно о победе боснийцев над Казахстаном и поэтому наших ребят в Хельсинки устраивала только победа. Вот почему, как говорят, красота футбола отошла на второй план. Чувствовалось, что украинская сборная настроена решительно, прибавила уверенности и забила быстрый гол.

Однако, чтобы добиться положительного результата в следующем матче - с балканцами, нужно будет продемонстрировать более качественный футбол», - передает слова Маркевича «Метарейтинг Украина».

Напомним, что поединок Украина — Босния и Герцеговина начнется 12 октября на «Арене-Львов» в 21.45.

источник: «Метарейтинг Украина»
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