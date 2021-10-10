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10 октября 20:45
автор: Максим Скороходов

Алексей Тищенко: Ни Усику, ни Джошуа не будет легко в поединке с Фьюри

Весь мир в ожидании боксерского боя за все главные пояса в супертяжелом весе.

Двукратный олимпийский чемпион по боксу россиянин Алексей Тищенко рассказал, кого бы предпочел видеть следующим соперником британца Тайсона Фьюри.

Ожидается, что им будет победитель боя реванша между украинцем Александром Усиком и другим представителем Великобритании Энтони Джошуа, который состоится весной.

«Мне и тот, и другой бой было бы любопытно посмотреть. Конечно, интереснее смотреть бой двух чемпионов. Если к тому моменту будет Усик чемпионом, то это будет интересно. Но с Фьюри не будет легко ни ему, ни Джошуа. Он очень неудобный соперник, и победить его крайне сложно любому спортсмену», - приводит слова Тищенко «Газета.Ru».

Напомним, что Фьюри обладает поясами свертяжелого веса WBC и The Ring, а Усик чемпион данной категории по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF.

источник: «Газета.Ru»
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