Алексей Тищенко: Ни Усику, ни Джошуа не будет легко в поединке с Фьюри

Двукратный олимпийский чемпион по боксу россиянин Алексей Тищенко рассказал, кого бы предпочел видеть следующим соперником британца Тайсона Фьюри.

Ожидается, что им будет победитель боя реванша между украинцем Александром Усиком и другим представителем Великобритании Энтони Джошуа, который состоится весной.

«Мне и тот, и другой бой было бы любопытно посмотреть. Конечно, интереснее смотреть бой двух чемпионов. Если к тому моменту будет Усик чемпионом, то это будет интересно. Но с Фьюри не будет легко ни ему, ни Джошуа. Он очень неудобный соперник, и победить его крайне сложно любому спортсмену», - приводит слова Тищенко «Газета.Ru».

Напомним, что Фьюри обладает поясами свертяжелого веса WBC и The Ring, а Усик чемпион данной категории по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF.