ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
10 октября 22:51
автор: Александр Бойченко

Уорд выразил мнение, что Усик не сможет побить Фьюри в очном поединке

Накануне Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира в третьем противостоянии с американцем Дэонтеем Уайлдером.

Знаменитый боксер Андре Уорд поделился своими ожиданиями от возможного боя Тайсона Фьюри и Александра Усика. Напомним, что в последнем поединке Фьюри нокаутировал Дэонтея Уайлдера, а Усик единогласным решением судей победил Энтони Джошуа.

«Усик не может победить Фьюри. Тайсон не просто большой увалень - он опытный боксер, прекрасно умеющий драться. Я считаю, что для Усика он слишком массивный.

Энтони Джошуа должен сразиться с Усиком в бое-реванше, а Фьюри встретиться с победителем, кем бы он ни был. Тайсону нужно попытаться выиграть еще один титул. Если Фьюри удастся, ты можно уйти. Ему больше нечего доказывать», - сказал Уорд в подкасте Behind The Gloves.

Поединок боксеров завершился в 11 раунде после того, как Фьюри отправил Уайлдера в нокаут. Отметим, что в третьем раунде Деондей побывал в нокдауне, а в четвертом - дважды Тайсон.

Таким образом, на счету Фьюри стало 31 победа (22 нокаутом) и одна ничья. В активе Уайлдера 41 победа (все нокаутом), один вничью и два поражением.

Напомним, что в первом поединке Фьюри - Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020-го, британец нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сёмин отреагировал на назначение Гисдоля главным тренером "Локомотива"Туктамышева установила личный рекорд на Finlandia TrophyЛионель Месси: Я был уверен, что всё готово для нового контракта с "Барселоной"Восхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаИлья Варламов ответил Хабибу Нурмагомедову на его слова о РоссииОбнаженная Вергара в кофейных зернах вызвала "вау" в Сети
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика