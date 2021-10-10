Уорд выразил мнение, что Усик не сможет побить Фьюри в очном поединке

Знаменитый боксер Андре Уорд поделился своими ожиданиями от возможного боя Тайсона Фьюри и Александра Усика. Напомним, что в последнем поединке Фьюри нокаутировал Дэонтея Уайлдера, а Усик единогласным решением судей победил Энтони Джошуа.

«Усик не может победить Фьюри. Тайсон не просто большой увалень - он опытный боксер, прекрасно умеющий драться. Я считаю, что для Усика он слишком массивный.

Энтони Джошуа должен сразиться с Усиком в бое-реванше, а Фьюри встретиться с победителем, кем бы он ни был. Тайсону нужно попытаться выиграть еще один титул. Если Фьюри удастся, ты можно уйти. Ему больше нечего доказывать», - сказал Уорд в подкасте Behind The Gloves.

Поединок боксеров завершился в 11 раунде после того, как Фьюри отправил Уайлдера в нокаут. Отметим, что в третьем раунде Деондей побывал в нокдауне, а в четвертом - дважды Тайсон.

Таким образом, на счету Фьюри стало 31 победа (22 нокаутом) и одна ничья. В активе Уайлдера 41 победа (все нокаутом), один вничью и два поражением.