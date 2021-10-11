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11 октября 17:48
автор: Максим Скороходов

Поветкину никогда не предлагали бой с Усиком

В сентябре украинец стал самым сильным тяжеловесом четырех организаций.

Российский боксер Александр Поветкин, завершивший карьеру в марте этого года, рассказал, что ему никогда не предлагали поединка с новым чемпионом супертяжелого веса по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO украинцем Александром Усиком.

«Он обсуждался, но мне ничего не говорили и не предлагали. Саша — хороший боксер, так оно и есть. И бой с ним был бы достойным. Особенно для меня», - приводит слова Поветкина Sport24.ru.

Напомним, что Усик завоевал все свои пояса, победив по решению судей в сентябре британца Энтони Джошуа. Представитель Великобритании активировал право по контракту на бой-реванш, который ожидается следующий весной.

источник: Sport24.ru
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