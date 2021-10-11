Джон Фьюри - о следующем сопернике сына: Как по мне, либо Усик, либо никто

Отец чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри назвал имя боксера, с которым британец мог бы встретиться в следующем поединке.

«Я говорил сыну, чтобы он даже не тратил время на других боксёров. Как по мне, либо Усик, либо никто. Остальные меня не волнуют, они не на одном уровне с Тайсоном. Он даже не сможет найти мотивацию на другие поединки», — цитирует «МК-Спорт» Джона Фьбри со ссылкой на TalkSPORT.

Напомним, что 10 октября Тайсон победил американца Деонтея Уайлдера. Поединок в Лас-Вегасе завершился техническим нокаутом в 11-м раунде.

Ранее Усик победил в Лодоне другого британца Энтони Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса по версиям WBA, WBO и IBF. На счету украинца 19 побед в 19 поединках.