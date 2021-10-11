ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
11 октября 20:03
автор: Александр Поволоцкий

Джон Фьюри - о следующем сопернике сына: Как по мне, либо Усик, либо никто

Британец за карьеру одержал 31 победу, 22 из которых нокаутом.

Отец чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри назвал имя боксера, с которым британец мог бы встретиться в следующем поединке.

«Я говорил сыну, чтобы он даже не тратил время на других боксёров. Как по мне, либо Усик, либо никто. Остальные меня не волнуют, они не на одном уровне с Тайсоном. Он даже не сможет найти мотивацию на другие поединки», — цитирует «МК-Спорт» Джона Фьбри со ссылкой на TalkSPORT.

Напомним, что 10 октября Тайсон победил американца Деонтея Уайлдера. Поединок в Лас-Вегасе завершился техническим нокаутом в 11-м раунде.

Ранее Усик победил в Лодоне другого британца Энтони Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса по версиям WBA, WBO и IBF. На счету украинца 19 побед в 19 поединках.

источник: МК-Спорт
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Матадоры против мушкетёров. Кто станет победителем Лиги наций УЕФА?Названа дата боя-реванша между Усиком и ДжошуаВоспитанница академии Плющенко выиграла Гран-при среди юниоровКарпин: «Мне нужен Дзюба в сборной»Восхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаИлья Варламов ответил Хабибу Нурмагомедову на его слова о России
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Прямое включение из редакции газеты «Советский спорт»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика