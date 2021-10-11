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11 октября 20:35
автор: Александр Поволоцкий

Поветкин - о возможном возвращении на ринг: Если здоровье позволит боксировать

В последнем поединке россиянин техническим нокаутом уступил Диллиану Уайту.

Бывший чемпион мира по боксу Александр Поветкин допустил, что может возобновить профессиональную карьеру.

«Я категорично не могу ничего сказать. Если у меня будет в порядке здоровье, если оно позволит боксировать, то почему бы и нет?» — цитирует олимпийского чемпиона «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 42-летний боксер объявил о завершении карьеры в июне текущего года. Александр становился чемпионом WBA, боксировал за титулы WBO и IBF.

Всего на счету Поветкина 40 боев, в которых он одержал 36 побед, трижды проиграл и один поединок свел вничью.

источник: «Спорт-Экспресс»
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