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12 октября 14:01
автор: Максим Скороходов

Рой Джонс уверен, что Уайлдер не контролировал бой против Фьюри

Представитель США проиграл нокаутом.

Бывший чемпион мира в нескольких категорий Рой Джонс-младший сказал, что бой между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером сложился так, как он и предполагал.

«По моему мнению, Фьюри умнее как боксер. Он просто лучше. Я считаю, он выиграл все три боя. Я был уверен, что если Уайлдер не станет контролировать бой с самого первого раунда, то он проиграет. Это и произошло. Грубо говоря, он допустил ту же ошибку, что и Энтони Джошуа против Александра Усика. Он не контролировал бой», - приводит слова Джонса «РИА Новости».

Напомним, что в первом поединке Фьюри - Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором противостоянии, прошедшем в феврале 2020-го, британец нокаутировал американца и отобрал у того пояс WBC.

Помимо него Фьюри является чемпионом в супертяжелом весе по версии The Ring.

источник: «РИА Новости»
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