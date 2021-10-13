ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
13 октября 13:17
автор: Владислав Корегин

Уайлдер был отстранен на полгода от поединков, Фьюри – на полтора месяца

Британец победил своего соперника в 11-м раунде поединка.

Стали известны сроки отстранения боксеров Деонтея Уайлдера из США, а также британца Тайсона Фьюри от официальных поединков из медицинских соображений.

Как сообщает The Independent, 35-летний Уайлдер не примет участие в боях до апреля 2022 года согласно решению Атлетической комиссии штата Невада – в прошедшем поединке он сломал руку. Что касается Фьюри, то 33-летний спортсмен пропустит ближайшие полтора месяца.

Напомним, что бой между боксерами состоялся в ночь на 10 октября в Лас-Вегасе и завершился в 11-м раунде после того, как Фьюри отправил Уайлдера в нокаут. Отметим, что в третьем раунде Деондей побывал в нокдауне, а Тайсон – дважды в четвертом.

источник: The Independent
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Валерий Карпин: А вы уверены, что я продлю контракт, если предложат?В России стартовали предзаказы на безрамочный смартфон Huawei nova 8i"Торпедо" уступило "Северстали"Стало известно о неожиданных проблемах ДзюбыВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаСемак не смолчал о скандальном решении Дзюбы по поводу сборной
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика