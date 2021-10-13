Уайлдер был отстранен на полгода от поединков, Фьюри – на полтора месяца

Стали известны сроки отстранения боксеров Деонтея Уайлдера из США, а также британца Тайсона Фьюри от официальных поединков из медицинских соображений.

Как сообщает The Independent, 35-летний Уайлдер не примет участие в боях до апреля 2022 года согласно решению Атлетической комиссии штата Невада – в прошедшем поединке он сломал руку. Что касается Фьюри, то 33-летний спортсмен пропустит ближайшие полтора месяца.

Напомним, что бой между боксерами состоялся в ночь на 10 октября в Лас-Вегасе и завершился в 11-м раунде после того, как Фьюри отправил Уайлдера в нокаут. Отметим, что в третьем раунде Деондей побывал в нокдауне, а Тайсон – дважды в четвертом.