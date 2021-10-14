Стало известно, когда состоится бой Ломаченко - Комми

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что поединок между бывшим чемпионом мира украинцем Василием Ломаченко и ганцем Ричардом Комми должен состояться 11 декабря в Нью-Йорке.
«Переговоры между Ломаченко и Комми на завершающей стадии. Поединок должен состояться 11 декабря на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке», - приводит слова Арума телеканал iFL TV.
Напомним, что в последнем бою Василий одержал победу техническим нокаутом над Масаеси Накатани из Японии в июне нынешнего года. Всего в его активе 15 побед (11 нокаутом) и два поражения. Комми выиграл 30 боев (27 нокаутом) из 33.