Уайлдер поздравил Фьюри с защитой титула чемпиона мира

Американский боксер Деонтей Уайлдер написал обращение после поражения в трилогии с обладателем титула WBC в супертяжелой весовой категории британцем Тайсоном Фьюри.

«Вау, что за ночь! Прежде всего, хочу поблагодарить Бога за то, что позволил мне подарить миру частичку себя, полную решимости и страсти. Надеюсь, что показал себя воином и настоящим королем спорта. А мы доказали, что, несмотря на невзгоды, вы всегда способны взять себя в руки, чтобы продолжить жить и сражаться. И последнее. Хочу поздравить с победой Тайсона Фьюри и поблагодарить его за исторические воспоминания, которые сохранятся навсегда», – написал Уайлдер в своем инстаграм.

View this post on Instagram Публикация от Deontay Wilder (@bronzebomber)

Бой завершился в 11 раунде после того, как Фьюри отправил Уайлдера в нокаут. Отметим, что в третьем раунде Деондей побывал в нокдауне, а в четвертом - дважды Тайсон.