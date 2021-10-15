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15 октября 08:58

Уайлдер поздравил Фьюри с защитой титула чемпиона мира

Тайсон победил Деонтея нокаутом в 11-м раунде.

Американский боксер Деонтей Уайлдер написал обращение после поражения в трилогии с обладателем титула WBC в супертяжелой весовой категории британцем Тайсоном Фьюри.

«Вау, что за ночь! Прежде всего, хочу поблагодарить Бога за то, что позволил мне подарить миру частичку себя, полную решимости и страсти. Надеюсь, что показал себя воином и настоящим королем спорта. А мы доказали, что, несмотря на невзгоды, вы всегда способны взять себя в руки, чтобы продолжить жить и сражаться. И последнее. Хочу поздравить с победой Тайсона Фьюри и поблагодарить его за исторические воспоминания, которые сохранятся навсегда», – написал Уайлдер в своем инстаграм.

Бой завершился в 11 раунде после того, как Фьюри отправил Уайлдера в нокаут. Отметим, что в третьем раунде Деондей побывал в нокдауне, а в четвертом - дважды Тайсон.

Таким образом, на счету Фьюри стало 31 победа (22 нокаутом) и одна ничья. В активе Уайлдера 41 победа (все нокаутом), один вничью и два поражением.

Напомним, что в первом поединке Фьюри - Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020-го, британец нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

источник: Instagram
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