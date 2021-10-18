Фьюри-старший: Если Томми проиграет Джейку Полу, то его изобьют три брата

Джон Фьюри, являющийся отцом сразу нескольких известных боксеров, поделился своими ожиданиями от боя между сыном Томми и известным блогером Джейком Полом.

«Мы практически договорились о дуэли. Братья Пол достаточно жадные, но мы тоже знаем себе цену. Соглашение почти подписано, осталось уладить мелкие детали.

Не забывайте, что он обещал сменить имя в случае поражения. Вдобавок, если Томми окажется проигравшим, он будет побит тремя другими братьями Фьюри. Но я бы не назвал это давлением», - цитирует слова Джона Фьюри BoxingScene.

Напомним, 30 августа Джейк Пол раздельным решением судей победил Тайрона Вудли, который выступал за UFC значительное количество времени. Его статистика в смешанных единоборствах: 27 боев в которых 19 побед и семь поражений.