Джошуа потренировался с бывшим тренером Майка Тайсона после поражения от Усика

32-летний британский боксер Энтони Джошуа, проиграв бой украинцу Александру Усиком, посетил различные спортивные залы США, чтобы правильно выстроить свой тренировочный процесс. Джошуа, помимо прочего, тренировался под руководством Ронни Шилдса - бывшего тренера бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе американца Майка Тайсона.
Напомним, что в ночь с 25 на 26 сентября Усик одержал победу над Джошуа единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе. После этой победы на счету 34-летнего украинца стало 19 побед в 19 поединках, 13 из которых – нокаутом. В активе 31-летнего британца 24 победы (22 нокаутом) и два поражения.
источник: The Daily Mirror