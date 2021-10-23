Усик считает, что способен победить Фьюри

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии трех организаций Александр Усик оценил свои шансы одержать победу в потенциальном поединке против Тайсона Фьюри.

«Смогу ли я его победить? Перед моим боем с Джошуа все говорили, что у меня нет ни единого шанса победить и побить Джошуа. Я слышал подобные вещи на протяжении всей своей жизни, но я способен победить Фьюри. Я не понтуюсь, что могу запросто наказать и побить любого боксера в мире», – цитирует украинца LomUs.

Напомним, что 10 октября Тайсон победил американца Деонтея Уайлдера. Поединок в Лас-Вегасе завершился техническим нокаутом в 11-м раунде.

Ранее Усик победил в Лодоне другого британца Энтони Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса по версиям WBA, WBO и IBF.