Константин Цзю: Я никогда не выступал за Россию

Экс-чемпион мира Константин Цзю рассказал о том, что он никогда не представлял Россию, когда выступал на боксерском ринге.

Напомним, что в 1992 году россиянин переехал в Австралию, где он впоследствии получил австралийское гражданство.

– Я выходил с флагом первое время, а потом выходил вообще без флага. Я понял, что прежде всего представляю самого себя. Профессиональный спорт – это немного другое. Я прожил в Австралии более 20 лет и эта страна приняла меня, как родного. Я уезжал из Советского Союза, из другой страны совершенно, которая полностью поменялась. Я никогда не выступал за Россию. Сейчас я, находясь здесь, могу представлять Россию. Потому что я здесь, – сказал Цзю на YouTube-канале Hustle MMA.

Добавим, что в своей карьере боксер принял участие в 34 боях, одержал 31 победу (25 – нокаутом) и потерпел два поражения. Один поединок был признан несостоявшимся. Константин обладал поясами WBA, WBC и IBF в полусредней весовой категории.

Также в послужном списке россиянина золотые медали чемпионатов Европы (1889, 1991), а также чемпионата мира (1991).