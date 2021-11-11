Рой Джонс-младший - о возможном бое с Федором: Он всегда был отличным бойцом

Легендарный боксер Рой Джонс-младший прокомментировал возможность проведения боксерского поединка с 45-летним Федором Емельяненко.

«Да, я хотел бы встретиться с Федором по правилам бокса. У него отличные навыки стоя, отличный бокс, к тому же последний бой он выиграл нокаутом стоя, и это было красиво. Он легенда этого вида спорта, этой игры, особенно если мы говорим о ММА.

«Ничего плохого о нем нельзя сказать, - продолжил он. - Он всегда был великим борцом - одним из лучших бойцов всех времен. Я с нетерпением жду возможности разделить с ним ринг. Будет здорово, если он вторгнется в мой мир», - приводит слова Роя Джонса «СЭ».

После победы над Тимоти Джонсоном активе Емельяненко 40 побед в 47 поединках за карьеру в смешанных единоборствах. Джонсон провел 24 боя и потерпел восемь поражений. Для «последнего императора» это был первый поединок с декабря 2019 года.