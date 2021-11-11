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Холлоуэй считает Альвареса лучшим боксером в мире на данный момент

В конце прошлой недели мексиканец стал абсолютным чемпионом мира.
11 ноября 2021 16:49
автор: Владислав Корегин

Экс-чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй выразил мнение, что в данный момент Сауль «Канело» Альварес возглавляет рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Напомним, что в ночь на 7 ноября 31-летний мексиканец стал абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе по версиям WBC, WBA, WBO и IBF, одержав победу над представителем США Калебом Плантом.

– Знаете, думаю, что сейчас сложно не отдавать первое место Канело. Особенно если принимать во внимание то, с кем он дрался. Усик где-то рядом, как и Фьюри. Есть много сильных ребят. Думаю, что Усику нужно провести еще два-три больших боя, чтобы стать лучшим в рейтинге pound-for-pound. Ему нужно победить Фьюри, Уайлдера, снова справиться с Джошуа. Но пока первый Канело, – цитирует Холлоуэя «Чемпионат».

Добавим, что в своей карьере Альварес одержал 57 побед (39 – нокаутом) и потерпел одно поражение. Еще два его поединка завершились вничью.

источник: Чемпионат.com
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