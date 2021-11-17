Японец Иноуэ недоволен перчатками Тима Цзю

Японский боксер Такеши Иноуэ выразил недовольство перчатками своего соперника Тима Цзю.

«У нас драма с перчатками! Команда Иноуэ теперь жалуется на перчатки Цзю. Какая драма у нас в раздевалке», - написал комментатор Fox Sports Бен Дэймон в твиттере.

Бой между Цзю и Иноуэ состоится сегодня в австралийском Сиднее, на кон поставлены чемпионские пояса в первом среднем весе по версиям WBO Global и WBO Asia Pacific.

Действующий чемпион Цзю на профессиональном ринге одержал 19 побед (15 нокаутом), не потерпев ни одного поражения.

Иноуэ также не знает поражений, выиграв в 21 бое (18 нокаутом). Японец - действующий чемпион различных организаций (WBA, IBF, The Ring) в легчайшей весовой категории.