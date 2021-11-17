Тим Цзю - о Такеши Иноуэ: Меня ждет соперник мирового уровня

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю Тим Цзю дал оценку своему ближайшему сопернику японцу Такеши Иноуэ.

«Иноуэ похож по своему стилю на Брайана Кастаньо. Это будет хороший тест, потому что меня ждёт соперник мирового уровня. Я уважаю всё, что он сделал, но я пришёл в этот спорт не только для того, чтобы завоевать один титул чемпиона мира, но и титулы чемпиона мира в нескольких дивизионах», - приводит слова Тима Цзю «Чемпионат».

Бой между Цзю и Иноуэ состоится сегодня в австралийском Сиднее, на кон поставлены чемпионские пояса в первом среднем весе по версиям WBO Global и WBO Asia Pacific.

Действующий чемпион Цзю на профессиональном ринге одержал 19 побед (15 нокаутом), не потерпев ни одного поражения.

Иноуэ также не знает поражений, выиграв в 21 бое (18 нокаутом). Японец - чемпион различных организаций (WBA, IBF, The Ring) в легчайшей весовой категории.