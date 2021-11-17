Константин Цзю не ждет, что бой его сына с Иноуэ будет легким

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю оценил ближайшего спорника своего сына Тима Такеши Иноуэ.

«Такеши Иноуэ входит в десятку лучших боксёров мира. У японца очень неплохой послужной список, поэтому это серьёзный соперник для Тима. Иноуэ — нокаутёр, бьющий, является первым номером. Бой с Тимом — это дополнительная моральная и физическая нагрузка, ответственность», - приводит слова Константина «Чемпионат».

Бой между Цзю и Иноуэ состоится сегодня в австралийском Сиднее, на кон поставлены чемпионские пояса в первом среднем весе по версиям WBO Global и WBO Asia Pacific.

Действующий чемпион Цзю на профессиональном ринге одержал 19 побед (15 нокаутом), не потерпев ни одного поражения.