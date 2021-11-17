Тищенко считает Иноуэ недостойным соперником для Тима Цзю

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко недоволен, что Тим Цзю выбрал своим соперником японца Такеши Иноуэ.

«Хочется видеть бои Тима с более опытными боксерами, бывшими чемпионами, чтобы были более известные и громкие имена. Так будет проще понять и оценить его уровень мастерства в боях с боксерами хорошего уровня», - приводит слова Тищенко «Чемпионат».

Добавим, что боксеры на ринге определят чемпиона в первом среднем весе по версиям WBO Global и WBO Asia Pacific. Бой проходит в Сиднее.