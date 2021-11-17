Монсон подтвердил возможность боксерского боя между Федором Емельяненко и Джонсом-младшим

Российский политик Джефф Монсон, в прошлом выступавший в ММА, подтвердил, что американец Рой Джонс-младший может провести боксерский бой с Федором Емельяненко.

«Я дружу с Роем Джонсом, и он недавно сказал мне, что их бой с Федором Емельяненко вполне возможен. По крайней мере, обе стороны хотят, чтобы он состоялся.

Рой и Федор — легенды в своих видах спорта, и они оба выглядят здорово, находятся в хорошей форме. Уверен, если этот бой состоится, то это не будет фрик-поединком. Я бы очень хотел посмотреть на это», - приводит слова Монсона Sport24.ru.

Джонс-младший владел чемпионскими поясами в шести различных боксерских организациях. На профессиональном ринге он выиграл 66 боев (47 нокаутом) в 75 поединках.

Федор Емельяненко не дрался по правилам бокса. Выступая в смешанных единоборствах, он становился чемпионом в трех промоушенах.