Валуев считает, что Тиму Цзю пора проводить бои за полновесные пояса

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев высказался о победе Тима Цзю на д Такеши Иноуэ в рамках, которого проходила защита поясов WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе.

«Как я и говорил, победил, была дистанция. Он официальный претендент и уже может проводить бои за полновесные пояса. Пришло уже то время. Поздравляю его с победой от всего сердца», - приводит слова Валуева «Спорт-Экспресс».

Тим Цзю на профессиональном ринге одержал 20 побед (15 нокаутом) при отсутствии поражений.