ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Валуев считает, что Тиму Цзю пора проводить бои за полновесные пояса

17 ноября Цзю победил Иноуэ по решению судей.
17 ноября 2021 17:11
автор: Максим Скороходов

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев высказался о победе Тима Цзю на д Такеши Иноуэ в рамках, которого проходила защита поясов WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе.

«Как я и говорил, победил, была дистанция. Он официальный претендент и уже может проводить бои за полновесные пояса. Пришло уже то время. Поздравляю его с победой от всего сердца», - приводит слова Валуева «Спорт-Экспресс».

Тим Цзю на профессиональном ринге одержал 20 побед (15 нокаутом) при отсутствии поражений.

источник: «Спорт-Экспресс»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В России стартовали продажи смартфонов Infinix Hot 11S и Note 11 Pro с процессорами MediaTek HelioХаню выступит на Гран-при в СочиНаследник LEXUS LF-A будет 950-сильным гибридомМедведева без лифа дерзко разделась на камеруВот что ответил Карпин после извинений Кудряшова за автоголМодель с пятым размером груди показала фото без лифчика
Так что же случилось с Игнатовым в Токио: судейский «сплав» или всё по-честному? Подробный разбор
На последнем этапе Гран-при Макар Игнатов первым в истории российского фигурного катания сделал на одном турнире шесть прыжков по четыре оборота, но остался вообще без медали. Как такое может быть?
Инструкция по заработку денег от Gambit. Расклады на V4 Future Sports Festival 2021 по CS:GO
17 — 21 ноября в Будапеште пройдет LAN-турнир с участием 8 европейских киберспортивных команд по CS:GO, которые поборются за главный приз — 330 тысяч долларов.
Украина — тоже в стыках, но России она не попадется… А вот Левандовски может — уже в полуфинале
Отбор на ЧМ-2022 в Европе завершился 16 ноября матчами в группах D, E и G. Эти игры представляли для России повышенный интерес.
Так вот кого забыл позвать в Хорватию Карпин! Как российская молодежка победила грозных испанцев
В очередном матче отборочного турнира к Евро-2023 для игроков не старше 21 года молодежная сборная России в Химках победила испанских сверстников (1:0) благодаря эффектному голу Константина Тюкавина.
Канада в Москве — сигнал о возможном отказе НХЛ от Олимпиады? Ковид в «Оттаве» усиливает эту версию
Сборная Канады в декабре примет участие в Кубке Первого канала. На такой шаг североамериканцев подталкивает вспышка ковида в НХЛ.
Так какой Роналду ориентации? История всех странных похождений Криштиану, который станет 6-кратным отцом
Фото «обнимашек» с чернокожим атлетом на яхте, поездки «в гости к другу в Марокко» и один каминг-аут, который таковым не оказался. «Плеймейкер» ставит точку в слухах о нетрадиционной ориентации Криштиану Роналду, который в следующем году пятый и шестой раз станет отцом.
«Кто не рискует, тот не пьет шампанского!» Число победителей «Джекпота» перевалило за 300
Букмекерская компания «Лига Ставок» продолжает ежедневно определять победителей акции «Джекпот», между которыми за 14 месяцев будет разыграно 400 000 000 рублей.
«Лига Ставок» улучшила условия «Джекпота», «Фонбет» подписал Овечкина, клиент «1хСтавки» выиграл 12 миллионов
Очередная порция новостей букмекерского рынка.
Призовой фонд «Джекпота» от «Лиги Ставок» вырос с 260 до 400 миллионов рублей
Букмекерская компания «Лига Ставок» изменила условия уникальной акции, в рамках которой до декабря 2022 года будут разыграны сотни миллионов рублей.
Первый шаг по стопам Капризова! Как Егор Чинахов открыл лицевой счет в НХЛ (видео)
20-летний воспитанник «Авангарда», которому в дебютном сезоне в НХЛ прочат борьбу за титул лучшего новичка лиги, забил свой первый гол за «Коламбус» в домашнем матче с «Детройтом» (5:3).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика