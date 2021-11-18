Тим Цзю - Кастаньо: Наслаждайся медовым месяцем, я иду за тобой!

Боксер Тим Цзю, который вступает под флагом Австралии, после победы над японцем Такеши Иноуэ вызвал на бой непобедимого аргентинца Брайана Кастаньо.

— У тебя есть какое-то заявление для Брайана Кастаньо?

— Да, есть. Пока наслаждайся медовым месяцем, но я иду за тобой. Спасибо, Сидней! — цитирует Цзю «Матч ТВ».

На счету Тима Цзю 20 побед, в которых он 15 раз отправлял соперников в нокаут и ни одного поражения. У аргентинца Кастаньо 19 боев, 17 побед и две ничьи. Причем в 12 из них он одержал победы досрочно.