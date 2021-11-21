Кроуфорд сохранил титул чемпиона WBO, победив Портера

Боксер из США Теренс Кроуфорд победил соотечественника Шона Портера и сохранил чемпионский титул WBO.

Как сообщает «МК-Спорт», поединок американцев в полусреднем весе (до 66,7 кг) состоялся в Лас-Вегасе. Кроуфорда победил Портера техническим нокаутом в десятом раунде.

Отметим, что 34-летний боксер выиграл все 38 боев в профессиональной карьере, из них 29 – нокаутом. Шон потерпел четвертое поражение при одной ничьей в 36 поединках.

Добавим, что Портер является бывшим чемпионом по версиям WBC и IBF.