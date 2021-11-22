Шарипова рассказала о своем настрое перед боем с Тейлор

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова поделилась ожиданиями от своего боя против ирландки Кэти Тейлор.

«Настрой на бой – выйти, победить и привезти все пояса в Казахстан. Я не буду давать никаких прогнозов. Узнаем 11 декабря. Ринг все покажет. Кэти Тейлор – первый номер рейтинга pound-for-pound, абсолютная чемпионка мира. Все свои минусы она уже превратила в свои плюсы. Но я заряжена на победу и смогу сотворить сенсацию», - приводит слова Шариповой «Метарейтинг Казахстан».

Добавим, что Тейлор владеет чемпионскими поясами WBA, WBC, IBF и WBO в легком весе. Шарипова является обязательной претенденткой в первой организации, выиграв в 14 из 15 боев. Ирландка не потерпела ни одного поражения в 19 поединках.