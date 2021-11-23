Шлеменко - о признании кулачного боя: Появился дополнительный рынок, на котором можно заработать

Боец смешанный единоборств Александр Шлеменко поддержал регистрацию кулачных боев в России.

«С точки зрения того, что появилась очередная площадка, где могут проявить себя ребята, которые не раскрылись в боксе или других единоборствах, это однозначно хорошо. В этом плане я их поддерживаю. Также это дополнительный рынок, на котором ребята, которым это нравится, могут заработать себе на жизнь, тренируясь и выступая», - приводит слова Шлеменко «Метарейтинг ММА».

Отвечать за кулачные бои будет Федерация бокса России.

Наиболее известным промоушеном боев на голых кулаках является американский Bare Knuckle FC, в России самыми крупными организациями в данном виде единоборств являются Top Dog и Hardcore.