РЕН ТВ покажет эксклюзивный боксерский турнир со звездами кулачных боев

Оба бойца дебютируют в профессиональном боксе. Соперником Гаджи станет ветеран бокса и кикбоксинга 43-летний Евгений Орлов, а Шульский выйдет против кенийского боксера Коллинса Омонди Оджала. Бои пройдут в супертяжелом весе.

В главном бою вечера встретятся Сергей Кузьмин против непобежденного бразильца Игора Адиэла. 34-летний Кузьмин — один из лучших российских супертяжей, на его счету 15 победы и 2 поражения в профессиональном боксе. 29-летний Аэдиел выиграл 10 из 10 поединков, причем все - нокаутом.