ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

РЕН ТВ покажет эксклюзивный боксерский турнир со звездами кулачных боев

26 ноября в 23:00 телеканал РЕН ТВ начнет прямую трансляцию турнира с участием звезд кулачных боев — Гаджи «Автомат» Наврузова и Павла Шульского.
РЕН ТВ покажет эксклюзивный боксерский турнир со звездами кулачных боев
25 ноября 2021 16:09
автор: Анастасия Ключникова
автор фото: Павла Шульского

Оба бойца дебютируют в профессиональном боксе. Соперником Гаджи станет ветеран бокса и кикбоксинга 43-летний Евгений Орлов, а Шульский выйдет против кенийского боксера Коллинса Омонди Оджала. Бои пройдут в супертяжелом весе.

В главном бою вечера встретятся Сергей Кузьмин против непобежденного бразильца Игора Адиэла. 34-летний Кузьмин — один из лучших российских супертяжей, на его счету 15 победы и 2 поражения в профессиональном боксе. 29-летний Аэдиел выиграл 10 из 10 поединков, причем все - нокаутом.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Локомотив" одержал волевую победу над "Йокеритом"Бывший спортивный директор "Тамбова" задержан по делу о мошенничестве41-летний вратарь московского "Динамо" рассказал о завершении карьерыОдна из самых эффектных спортсменок мира разделась для фанатовСвежая порция снимков обнаженной МамаевойКаменских в топе без белья попрыгала на корточках (видео)
Евгений Кафельников: Зачем опять спрашивать про уход Витории из «Спартака»? Тедеско — нулевой тренер
Самый титулованный теннисист в истории России, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников подытожил для «Плеймейкера» победу красно-белых в Лиге Европы над «Наполи» (2:1).
Известный российский тренер устроил антимасочный бунт. Его уже судят, но он не сдается
«Антиваксерная история» с жестким задержанием в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина обрастает новыми главами.
Проигрывать первым — запрещено! Как Непомнящему отобрать шахматную корону у монстра Карлсена
В Дубае состоялась церемония открытия матча за звание чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим. В пятницу в первой партии белыми фигурами сыграет наш гроссмейстер.
Женщины все чаще делают ставки на спорт. Букмекеры США и Австралии намерены этим воспользоваться
Футбольный чемпионат мира 2023 года среди женщин должен обеспечить прорыв в мире женского беттинга.
«Вчера мне было стыдно за «Наполи». Кавазашвили — о победе «Спартака» в Лиге Европы
Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от победы красно-белых над «Наполи» (2:1) в Лиге Европы.
Отсутствие дисциплины — залог провала Александра? Расклад и лучшие ставки на супербой Емельяненко — Сантос
27 ноября в Сыктывкар в рамках турнира AMC Fight Nights 106 Александр Емельяненко подменит заболевшего Вячеслава Василевского в бою с Марсио Сантосом. «Плеймейкер» оценивает шансы.
Челюсти-2021. Большунов успел на Кубок мира после двух операций во рту: чего ждать от русского короля лыж?
В пятницу, 26 ноября, в Финляндии начинается олимпийский лыжный сезон. На первый этап Кубка мира сборная России едет в сильнейшем составе - с Александром Большуновым и Сергеем Устюговым.
Не Гретцки, так Лефлер! Овечкин сделал хет-трик из передач и сравнялся с легендарным канадцем (видео)
Три результативные передачи Александра Овечкина помогли «Вашингтону» уверенно победить «Монреаль» (6:3) в матче чемпионата НХЛ.
Почеттино лучше остаться в Манчестере. «ПСЖ» вышел в плей-офф ЛЧ только со второго места
В группе А Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дома одержал волевую победу над «Пари Сен-Жермен» (2:1) и обеспечил себе первое место в группе. Французский клуб также вышел в 1/8 финала главного еврокубка.
Может, отправить «Спартак» в Серию А? Как красно-белые повторно победили «Наполи», чего никто не ждал
Красно-белые, блекло играющие в Российской Премьер-Лиге, набрали уже семь очков на групповом этапе Лиге Европы, второй раз обыграв «Наполи» (2:1) и сделав широкий шаг к выходу в весеннюю стадию турнира.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика