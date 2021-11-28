Лопес проиграл Комбососе и лишился своих титулов по версиям WBA, IBF и WBO в легком весе

Американский боец Теофимо Лопеса потерпел первое поражение в своей карьере, уступив Джорджу Камбососе из Австралии в рамках титульного поединка за обладание поясов по версиям WBA, IBF и WBO в легкой весовой категории.

Отметим, что бой проходил в Нью-Йорке в ночь на 28 ноября и продолжался все 12 раундов. 28-летний Камбосос победил 24-летнего Лопеса раздельным решением судей.

Таким образом, австралиец выиграл свой 20-й поединок в карьере, 10 из которых завершились нокаутом. При этом спортсмен не потерпел ни одного поражения. У Лопеса 16 побед (12 – нокаутом) и один проигрыш.