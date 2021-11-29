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Алексей Егоров проведет бой за титул чемпиона мира 10 декабря

Алексей Егоров проведет бой за титул чемпиона мира 10 декабря
29 ноября 2021 11:56
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автор фото: Instagram Алексея Егорова

Боксер промоутерской компании «Мир Бокса» Алексей Егоров (11-0, 7 КО) проведет первый в своей карьере бой за титул чемпиона мира 10 декабря в Екатеринбурге. 30-летний российский боксер завоевал пояс WBA Gold летом 2019 года, и с тех пор ждал назначения поединка против суперчемпиона WBA в первом тяжелом весе Арсена Гуламиряна (26-0, 18 КО) из Франции.

«Соперника своего, Арсена Гуламиряна, я уже хорошо знаю, можно сказать, изучал его два с половиной года, пока был обязательным претендентом. Опыт у меня есть, навыки в боксе есть — надо выходить и делать свою работу. Надо забирать этот пояс», — сказал Егоров, который до перехода в профессиональный бокс входил в сборную России и становился чемпионом России и Европы.

Свой предыдущий поединок российский боксер провел марте прошлого года, победив единогласным решением судей Василя Дуцара. Подготовку к бою за титул чемпиона мира Алексей Егоров начал в сентябре этого года в Нарофоминске под руководством известного российского тренера Ивана Кирпы после того как в августе промоутерская компания «Мир Бокса» выиграла торги на право проведения боя с Гуламиряном.

«Как мы и говорили, нам удалось добиться для Алексея боя за титул чемпиона мира, — сказал глава «Мира Бокса» Андрей Рябинский. — И я считаю, что Алексей достаточно опытный и умелый боксер, чтобы завоевать пояс чемпиона мира. Не все прошло гладко, был перерыв и сложности с назначением даты боя, но он сейчас работает с Иваном Кирпой, так что, думаю, подойдут к бою в нужных кондициях».

«Гуламирян безусловно опасный и сильный соперник, самый сильный в карьере Леши, но время пришло. Это бой за титул чемпиона мира и надо показать все, на что способен. Тем более что у Гуламиряна тоже был длительный перерыв без боев, а Алексей долго ждал этой возможности, и он выйдет на ринг очень мотивированным и будет драться до конца, в этом я не сомневаюсь. Так что психологический настрой будет на стороне Алексея, и мы все будем его поддерживать», — добавил Рябинский.

Менеджер Алексея Егорова Вадим Корнилов отметил, что ожидание окупилось, и российский боксер получил возможность завоевать титул чемпиона мира на Родине.

«Это был очень длительный и сложный путь, Алексей и вся команда очень долго шли к этой цели. Переговоры по определению места и даты его проведения длились на протяжение полугода, и мы очень рады, что удалось всё-таки добиться того, чтобы Алексей получил свой шанс завоевать титул чемпиона мира в России!» — сказал Корнилов.

34-летний французский боксер армянского происхождения Арсен Гуламирян, как и Алексей Егоров, не имеет поражений на профессиональном ринге. Он провел уже две защиты своего титула суперчемпиона WBA в первом тяжелом весе и оба раза добился досрочной победы, однако не выходил на ринг с декабря 2019 года.

источник: «Советский спорт»
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