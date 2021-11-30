ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Хорхе Линарес подписал контракт с RCC Boxing Promotions

Первый бой в России состоится уже в феврале 2022 года.
Хорхе Линарес подписал контракт с RCC Boxing Promotions
30 ноября 2021 13:06

Многократный чемпион мира в трех весовых категориях Хорхе Линарес (47-6, 29 ко) подписал промоутерский контракт с компанией RCC Boxing Promotions. Соглашение рассчитано на несколько поединков, первый из которых пройдет 22 февраля 2022 года в России.

Венесуэльца ждет бой за пояс WBC Silver, которым владеет российский боксер Заур Абдуллаев (14-1). Это будет полуфинальный отборочный поединок.

Линарес впервые завоевал титул чемпиона мира WBC в 2007 году. Тогда он одержал досрочную победу над топовым мексиканцем Оскаром Лариосом, который годом ранее боксировал с Пакьяо. Этот бой стал для Линареса стартовой точкой — за 13 лет он провел еще 14 чемпионских поединков, в которых одержал 10 побед. Последний такой бой состоялся в мае этого года против непобежденного Девина Хейни — и закончился решением судей в пользу американца.

В активе венесуэльца бои с Василием Ломаченко, Энтони Кроллой, Хавьером Прието, Антонио ДеМарко и Кэвином Митчеллом. Кстати, Ломаченко хоть и выиграл, но побывал в нокдауне: Линарес — единственный в мире, кому удалось его уронить.

Дебют Линареса в профессионалах состоялся в 17 лет. Тогда в его рекорде значились 89 побед и 5 поражений. Ему помог президент WBA Хильберто Мендос — он посоветовал будущему чемпиону отправиться в Японию, где тот и добился невероятного успеха.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Владимир Крикунов возглавит рижское "Динамо"Видео произвольной программы Елизаветы Туктамышевой в СочиВидео победного проката Камилы Валиевой в СочиОвечкин променял любимую женщину на эффектную гимнастку?Свежая порция снимков обнаженной МамаевойРоманцев нашёл нового тренера для «Спартака»
Наш Gambit в окружении французов. Расклады на IEM Winter 2021 по CS:GO
2 — 12 декабря в Стокгольме пройдет LAN-турнир с участием 16 элитных киберспортивных команд по CS:GO. Призовой фонд составит 250 тысяч долларов.
Визит лучшего футболиста мира в Россию отменяется! Месси взял свой седьмой «Золотой мяч»
В Париже состоялась 65-я церемония вручения «Золотого мяча» - награды лучшему игроку года по версии авторитетного журнала France Football. Приз достался Лионелю Месси, а вовсе не Роберту Левандовски, как многие думали.
Разные судьбы Рангника и «Локо»… Немец удрал в «МЮ», красно-зеленые получили в Туле, как от «Лацио»
Первый тур второго круга Российской Премьер-Лиги завершился в Туле, где «Арсенал» неожиданно легко расправился с «Локомотивом» (3:1).
Недельный «Джекпот» от «Лиги Ставок» впервые нашел обладателя! Экспресс превратился в 5 200 000 рублей
В рамках уникальной акции, которую в октябре запустила букмекерская компания «Лига Ставок», случилось знаменательное событие: 29 ноября 2021 года был разыгран недельный «Джекпот».
Ох, уж этот «Спартак»… Рассказов удалился за 18 минут, Соболев спас ничью с пенальти на 95-й (видео)
Красно-белые в Уфе отыгрались (1:1) благодаря голу с пенальти, но не выигрывают в РПЛ с 3 октября.
Стрельба по воробьям, опоздания на старт и бег «не в ту» сторону. Все это наш биатлон в олимпийском сезоне
На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде наши биатлонисты остались без медалей. Зато по различным курьезам они были намного впереди всех.
«Пусть Карпин доказывает, а не Дзюба!» Михаил Боярский — о победе «Зенита» над ЦСКА
Известный артист, болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от центрального матча 16-го тура РПЛ.
Кто теперь пойдет на стадион? А почему сломались все камеры? Риторические вопросы после матча ЦСКА — «Зенит»
Воскресный матч ЦСКА – «Зенит» (0:2) был скучным, качество футбола ниже среднего, но игра обязательно войдет в историю. Сотни фанатов красно-синих были жестко задержаны по окончании поединка и отправлены в ближайшие отделения полиции, которые они покидали глубокой ночью.
«Команда рушится под наплывом дилетантов, но в Туле победит 1:0». Ловчев — о матче «Арсенал» — «Локо»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев прокомментировал «Плеймейкеру» изменения в руководстве «Локомотива» и спрогнозировал, что матч против «Арсенала» (29 ноября, 19:00) окажется для москвичей победным.
«Синтетика и погода сделают свое дело — будет ничья». Прогноз Ловчева на матч «Уфа» — «Спартак»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев спрогнозировал для «Плеймейкера» вероятное развитие событий в матче 16-го тура РПЛ между «Уфой» и «Спартаком» (29 ноября, 17:00 мск).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика