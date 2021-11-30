Хорхе Линарес подписал контракт с RCC Boxing Promotions

Многократный чемпион мира в трех весовых категориях Хорхе Линарес (47-6, 29 ко) подписал промоутерский контракт с компанией RCC Boxing Promotions. Соглашение рассчитано на несколько поединков, первый из которых пройдет 22 февраля 2022 года в России.

Венесуэльца ждет бой за пояс WBC Silver, которым владеет российский боксер Заур Абдуллаев (14-1). Это будет полуфинальный отборочный поединок.

Линарес впервые завоевал титул чемпиона мира WBC в 2007 году. Тогда он одержал досрочную победу над топовым мексиканцем Оскаром Лариосом, который годом ранее боксировал с Пакьяо. Этот бой стал для Линареса стартовой точкой — за 13 лет он провел еще 14 чемпионских поединков, в которых одержал 10 побед. Последний такой бой состоялся в мае этого года против непобежденного Девина Хейни — и закончился решением судей в пользу американца.

В активе венесуэльца бои с Василием Ломаченко, Энтони Кроллой, Хавьером Прието, Антонио ДеМарко и Кэвином Митчеллом. Кстати, Ломаченко хоть и выиграл, но побывал в нокдауне: Линарес — единственный в мире, кому удалось его уронить.

Дебют Линареса в профессионалах состоялся в 17 лет. Тогда в его рекорде значились 89 побед и 5 поражений. Ему помог президент WBA Хильберто Мендос — он посоветовал будущему чемпиону отправиться в Японию, где тот и добился невероятного успеха.