В рамках шоу Бивол vs Саламов состоятся еще четыре титульных боя

11 декабря в Екатеринбурге запланирован Вечер бокса от RCC Boxing Promotions, главным событием которого станет бой действующего чемпиона мира по версии WBA Дмитрия Бивола против претендента Умара Саламова. В со-главном поединке турнира встретятся второй и четвертый номера рейтинга WBO: Магомед Курбанов и Патрик Тейшейра определят обладателя титула WBO International.

В рамках шоу состоятся еще три титульных боя. Эдуард Скавинский и Сергей Лобкович определят нового серебряного чемпиона WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг). Российские боксеры Руслан Камилов и Дмитрий Хасиев будут боксировать за пояс WBO Inter-Continental и место в первой тройке рейтинга Всемирной боксерской организации во втором полулегком весе (до 59 кг). Артур Лопсан и Рамиль Гаджиев выйдут на бой ради титула WBO Oriental во втором среднем весе (до 76,2 кг).